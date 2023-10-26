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Высоцкая раскрыла секрет идеальных пирожков: тесто тонкое, от начинки текут слюнки

26 октября 2023 15:30
Высоцкая раскрыла секрет идеальных пирожков: тесто тонкое, от начинки текут слюнки

Повторить рецепт проще простого.

Юлия Высоцкая уже не один год радует поклонников кулинарными тайнами в шоу «Едим дома». Жизнерадостная телеведущая показывает, как из простых ингредиентов можно создать блюда уровня ресторана. Недавно звездная блондинка призналась, что обожает пирожки с мясом.

Готовит блюдо знаменитость на слоеном тесте, добавляя горчицу и сыр. Понадобится пласт теста, яйцо, чайная ложка оливкового масла, столько же муки. Для начинки нужны 200 г свинины, телятины, головка лука, ложка горчицы, щепотка перечной смеси и немного соли.

Лук необходимо прокрутить вместе с мясом через мясорубку, затем смешать с перцем, горчицей, солью и тертым сыром. Далее раскатать тесто, порезать на аккуратные кружки и слепить пироги. Вбить яйцо, смазать заготовки и отправить на противень. Выпекать угощение необходимо в течение 20 минут.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @user-kj7xi9fs1y / youtube.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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