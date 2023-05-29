Вышла за самого популярного Люцифера: как выглядит жена Тома Эллиса
Фанаты остались в восторге от выбора знаменитости.
Актер Том Эллис завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру, исполнив главную роль в детективном сериале «Люцифер». Фанатки осыпали артиста письмами с признаниями в любви и не скрывали, что мечтают выйти за него замуж. Однако, как оказалось, сердце актера уже давно занято.
Как рассказал сам артист в своих социальных сетях, не так давно он женился на писательнице Меган Оппенхаймер. Пара уже несколько лет вместе, а предложение Эллис своей возлюбленной сделал еще в 2017 году.
Поклонники далеко не сразу смирились с новым статусом своего кумира, но позднее искренне порадовались за него. В блогах актера и его избранницы можно встретить десятки сообщений, в которых фанаты поздравляют их со свадьбой. Также многие отмечают, что Оппенхаймер и Эллис прекрасно подходят друг другу и могут смело считаться одной из самых эффектных пар Голливуда.
«Вы двое просто голубки», «Ужасно рада за вас», — пишут восторженные пользователи Сети.