Вышла за самого популярного Люцифера: как выглядит жена Тома Эллиса

Актер Том Эллис завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру, исполнив главную роль в детективном сериале «Люцифер». Фанатки осыпали артиста письмами с признаниями в любви и не скрывали, что мечтают выйти за него замуж. Однако, как оказалось, сердце актера уже давно занято.

Как рассказал сам артист в своих социальных сетях, не так давно он женился на писательнице Меган Оппенхаймер. Пара уже несколько лет вместе, а предложение Эллис своей возлюбленной сделал еще в 2017 году.

Поклонники далеко не сразу смирились с новым статусом своего кумира, но позднее искренне порадовались за него. В блогах актера и его избранницы можно встретить десятки сообщений, в которых фанаты поздравляют их со свадьбой. Также многие отмечают, что Оппенхаймер и Эллис прекрасно подходят друг другу и могут смело считаться одной из самых эффектных пар Голливуда.