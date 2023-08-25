Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом

Чтобы узнать, как выглядела бы Анджелина Джоли, будь она зомби, достаточно посмотреть на фотографии Сахар Табар. Иранка призналась, что сделала 40 пластических операций, чтобы стать жуткой версией бывшей Брэда Питта.

Несколько лет назад Сеть взорвала новость о том, что зомби-Джоли угодила за решетку. Фрик-диву обвинили в богохульстве, подстрекании к насилию, растлении молодежи и нарушении исламского дресс-кода. Звезде соцсетей грозило десять лет тюремного заключения. Но спустя 15 месяцев она вышла на свободу.

Кадры с освобождения Табар были показаны по ТВ, но поклонники не узнали свою любимицу. Вместо «мертвой невесты» перед ними показалась пышущая здоровьем красавица. И тогда Сахар пришлось сдать себя с потрохами.

Чтобы создать шокирующий образ, зомби-Джоли не ложилась под нож, а делала специальный макияж и пользовалась фотошопом. Узнав правду, фанаты не поверили своим глазам.