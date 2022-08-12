Выросла и дает жару: как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире

Тилан Блондо стала известна в четыре года, когда впервые вышла на подиум. После этого девочку неоднократно признавали самым красивым ребенком в мире, проча ей модельную карьеру. Как оказалось, поклонники не ошиблись со своими предсказаниями.

В апреле этого года Блондо отметила двадцать первый день рождения. Она все так же занимается модельным бизнесом, представляя знаменитые дома мод. При этом в своих социальных сетях знаменитость регулярно делится эффектными кадрами, которые собирают восторженные отзывы фанатов. Как признаются пользователи сети, Блондо остается все такой же красивой и теперь смело может считаться «самой красивой девушкой в мире».

«Ты выглядишь изумительно», «Завораживающая красота», «Ты великолепна», — делятся восторгами подписчики.

Отметим, что Блондо знаменита еще и по своим ролям в кино. В 2014 году она снялась в картине «Белль и Себастьян: Приключение продолжается», а в ближайшее время в прокат должен выйти комедийный фильм ужасов «Семейка зомби» с ее участием.