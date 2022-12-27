Вырос таким красавцем: ахнете при взгляде на внебрачного сына Бойко (фото)

В 2001 году на экраны вышел фильм «Подозрение», центральные роли в котором сыграли Евгения Добровольская и Ярослав Бойко. Совместные съемки закончились служебным романом. Актера не удержал от интрижки даже тот факт, что он был официально женат и воспитывал маленького сына.

Долгое время личность мужчины, от которого Добровольская родила сына Яна летом 2002 года, оставалась секретом. Лишь спустя несколько лет актриса призналась в одном из интервью, что отец мальчика — Бойко. Разразился громкий скандал, однако брак Ярослава это не расстроило. К публичному объявлению о своем внебрачном ребенке актер отнесся равнодушно. Как отмечала Евгения, в воспитании мальчика Бойко не принимал участие. А в беседах с журналистами актер крайне неохотно комментировал жизнь Яна.

Сейчас сыну Добровольской и Бойко уже исполнилось 20 лет. Судя по снимкам в соцсетях, Ян вырос настоящим красавцем. Он пошел по стопам родителей и тоже интересуется съемками, на его счету уже есть несколько ролей, например, в картине «Трое в Коми».