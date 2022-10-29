Вырос поразительным красавцем: как сложилась судьба мальчика, которого усыновила Наталья Белохвостикова

В 2007 году Наталья Белохвостикова и ее муж, режиссер Владимир Наумов, ездили в детские дома и встретили очаровательного трехлетнего малыша, который попросил у Белохвостиковой подарить ему крестик.

Пара приняла решение усыновить мальчика – и это при том, что актрисе было 56 лет, а ее мужу – почти 80.

С тех пор маленький Кирилл поселился в доме звездной пары и получил двойную фамилию Белохвостиков-Наумов.

Кириллу уже 18 лет. В 2018-м с молодым человеком произошло страшное происшествие – он выпал из окна и долго восстанавливался. Для пожилых родителей это был огромный стресс, но они рады, что смогли вылечить своего мальчика.

Кирилл мечтает пойти по стопам отца и хочет стать режиссером. Молодой человек вырос настоящим красавцем, который покорил немало сердце после своего появления на телевидении пару лет назад.