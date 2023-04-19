Вырос настоящим сердцеедом: от взгляда на сына «Ищейки» дух захватывает (фото)

Анна Банщикова умело совмещает успешную карьеру и счастливую семейную жизнь. Талантливая актриса успела стать многодетной матерью. Вместе с мужем Всеволодом Шахановым она растит двоих сыновей и дочь.

Первенцем пары стал сын Михаил. Звездный наследник часто появляется в социальных сетях своей популярной матери. Летом этого года ему исполнится уже 16 лет.

Глядя на снимки Михаила, поклонники звезды сериала «Ищейка» отмечают, что он вырос настоящим красавцем, способным покорить не одно женское сердце. По мнению многих, сын Банщиковой вполне мог бы покорить кинематограф — для этого у него есть все данные.

Впрочем, звездный наследник, судя по всему, не проявляет интереса к миру кино. В медийном пространстве он известен как математик и интеллектуал. Например, пять лет назад Михаил засветился в шоу «Лучше всех!», где удивил публику невероятными познаниями об исторических личностях.