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Киноафиша Статьи Вырос настоящим красавчиком: внук Раисы Рязановой вышел на сцену (фото)

Вырос настоящим красавчиком: внук Раисы Рязановой вышел на сцену (фото)

2 ноября 2022 18:30
Вырос настоящим красавчиком: внук Раисы Рязановой вышел на сцену (фото)

Звездный наследник стал достойным продолжателем семейной династии.

В 2020 году в жизни Раисы Рязановой случилась трагедия: скончался ее единственный сын Данила Перов. У артистки осталась лишь одна отрада — любимый внук Андрей.

Звездный наследник давно вырос и стал настоящим красавчиком. Перов пошел по стопам знаменитой бабушки и отца, связав свою жизнь с актерской профессией. Рязанова в одном из интервью призналась, что у Андрея, который с детских лет пропадал в театре вместе с папой, попросту не было другого выбора.

Вырос настоящим красавчиком: внук Раисы Рязановой вышел на сцену (фото)

Сегодня 32-летний артист служит в театре «Содружество актров Таганки». О своей творческой деятельности он охотно рассказывает поклонникам в социальных сетях. А вот о личной жизни внук звезды фильма «Москва слезам не верит» распространяться не любит. Зато однажды он поведал о своих увлечениях. Оказалось, что Андрей умеет метать ножи, ездить верхом, стрелять из арбалета и даже фехтовать.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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