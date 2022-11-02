Вырос настоящим красавчиком: внук Раисы Рязановой вышел на сцену (фото)

В 2020 году в жизни Раисы Рязановой случилась трагедия: скончался ее единственный сын Данила Перов. У артистки осталась лишь одна отрада — любимый внук Андрей.

Звездный наследник давно вырос и стал настоящим красавчиком. Перов пошел по стопам знаменитой бабушки и отца, связав свою жизнь с актерской профессией. Рязанова в одном из интервью призналась, что у Андрея, который с детских лет пропадал в театре вместе с папой, попросту не было другого выбора.

Сегодня 32-летний артист служит в театре «Содружество актров Таганки». О своей творческой деятельности он охотно рассказывает поклонникам в социальных сетях. А вот о личной жизни внук звезды фильма «Москва слезам не верит» распространяться не любит. Зато однажды он поведал о своих увлечениях. Оказалось, что Андрей умеет метать ножи, ездить верхом, стрелять из арбалета и даже фехтовать.