Вырос копией отца: сын трагически погибшего Панина засветился в кино

Андрей Панин скончался девять лет назад. После его смерти вдова старалась не распространяться о жизни семьи, при этом, как оказалось, старший сын артиста Александр решил пойти по стопам отца.

По словам самого Александра, он никогда не интересовался кинематографом. Будучи ребенком, он всегда избегал посещения съемочной площадки и не мог представить себя актером. Но однажды ему предложили эпизодическую роль в проекте матери, и эта работа произвела на него неизгладимое впечатление.

После этого Александру удалось сняться в полнометражном проекте. Он самостоятельно прошел кастинг на главную роль, и в ближайшее время зрители смогут увидеть его работу на большом экране.

При этом артист переживает по поводу выбранной профессии. Дело в том, что он очень сильно похож на своего знаменитого отца, поэтому его всегда будут сравнивать с талантливым родственником. О схожести с Паниным-старшим говорят и пользователи Сети. В блогах молодого артиста можно увидеть десятки комментариев, в которых фанаты удивляются такому сильному сходству.