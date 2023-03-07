Вырез до пупка: американская актриса произвела фурор своим откровенным нарядом (фото)

Звезда Голливуда Руни Мара известна и своим талантом, и элегантной красотой. 37-летняя артистка, несколько лет назад открывшая свой собственный бренд Hiraeth и работавшая, например, с модным домом Givenchy, регулярно удивляет поклонников эффектными выходами, каждый раз выбирая запоминающиеся образы.

Так, на прошедшей недавно 38-й церемонии Independent Spirit Awards Мара предстала в брючном алом костюме оверсайз. Под изящный пиджак, длина которого доходила практически до пят, артистка предпочла не надевать нижнее белье или рубашку, а завершила образ аккуратными солнцезащитными очками.

Откровенный образ удивил поклонников знаменитости. Многие отметили, что Маре удалось соблюсти грань между пошлостью и красотой, и похвалили ее за смелость. По их мнению, артистка — одна из немногих звезд Голливуда, кто может достойно выглядеть в настолько смелом наряде.