Выпавший из окна сын Ефремова обозначил отношение к отцу: семья вышла на связь в юбилей

10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Этот юбилей артист празднует не в дорогом ресторане среди столичного бомонда, а в колонии. СМИ писали, что на праздник звезде прислали ворох бумажных писем, а также порадовали вафельным тортом. Журналисты поинтересовались, планируют ли родственники навестить сидельца.

Средний сын Николай Ефремов не приедет в Белгородскую область, где его отец отбывает срок за смертельное ДТП. Супруга артиста рассказала, что молодой человек слишком занят текущими проектами, поэтому не может оторваться от дел.

«Весь в работе», — заявила Влада.

Летом этого года Николай получил серьезные травмы, сорвавшись с балкона многоквартирного дома. Мужчина смог поправиться, но к личным встречам с папой все еще не стремится. 32-летний актер предпочитает общаться письмами, как пишет «Московский комсомолец».