Выпавшие зубы, прожженные платья и ураган: с чем столкнулись эти красотки в день свадьбы

Пары часто продумывают каждую деталь свадебного торжества. Но иногда в процесс вмешиваются факторы, перед которыми люди бессильны, и селебрити не исключение.

Красотка Хилари Дафф распланировала каждый шаг и хотела быть самой идеальной невестой в мире. Актриса сутками сидела в спортзале, чтобы выглядеть безупречно. Но в ее планы вмешался отколовшийся передний зуб — Дафф обнаружила «потерю» за несколько часов до мероприятия. Это означало, что ни о какой красоте и о роскошных снимках не было и речи. Спасла ситуацию организатор свадьбы. Она тут же вызвала стоматолога, который оперативно починил зуб Хилари.

Свадьба «Дэдпула» Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли тоже сопровождалась конфузом. Дело в том, что платье невесты загорелось от бенгальского огня. Искра попала на шлейф, и моментально на сказочном наряде Блейк образовалась огромная дыра. Потом Лайвли с грустью убирала дорогущее платье в шкаф и не могла смотреть на него без слез.

А вот Сару Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего не пощадила сама стихия. Их свадьба проходила на открытом воздухе. В самый разгар торжества начался страшный ураган, и гостям пришлось срочно ретироваться в дом.