Вынуждена была подкупать детей: Муцениеце раскрыла детали развода с Прилучным

Агата Муцениеце не из тех звезд, кто не впускает поклонников в свою личную жизнь. Артистка вновь вспомнила о болезненном разводе с Павлом Прилучным, который пережила два года назад.

Казалось бы, актриса в мельчайших деталях рассказала все о расставании, которое активно обсуждается в СМИ до сих пор. Однако в эфире YouTube-шоу «вМесте » Муцениеце раскрыла новые подробности разрыва с мужем.

Знаменитость поведала, как сообщила сыну Тимофею и дочери Мие о том, что больше не будет жить вместе с их отцом. В тот непростой период артистка была вынуждена подкупать детей, чтобы тем было проще смириться с неизбежным.

По словам Агаты, она не стала тешить наследников иллюзиями о том, что они с Прилучным еще могут воссоединиться. При этом она нашла способ облегчить страдания Мии и Тимофея. «Дети, у вас будет больше подарков», — заявила наследникам звезда.

Стоит отметить, что метод Муцениеце сработал. Судя по фото и видео, которыми она активно делится в своих соцсетях, ее дети вполне счастливы и не чувствуют недостатка в родительском внимании.