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Вынужден вновь обратиться к врачам: правда о состоянии Зайцева вышла наружу

6 июля 2022 13:30
Вынужден вновь обратиться к врачам: правда о состоянии Зайцева вышла наружу

84-летний модельер с трудом разговаривал после вмешательства медиков.

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев много лет борется с болезнью Паркинсона, а потому редко посещает светские мероприятия. Однако дизайнер не пропустил праздник в столице в честь 100-летия со дня рождения Пьера Кардена. На публике Зайцев появился в окружении помощников, бережно поддерживающих его под руки. Организаторы мероприятия предупредили собравшихся, что у модельера наблюдались проблемы с речью. Как оказалось, Зайцев был вынужден вновь обратиться к врачам. Правда, с его недугом это никак не связано.

Столичные стоматологи поработали над голливудской улыбкой звезды моды: весь процесс вместе с реабилитацией растянулся на несколько месяцев. И только недавно дизайнер привык к новым зубам и исправил дикцию, сообщает портал Prozvezd.

Кстати, на празднике Зайцев анонсировал и продажу собственных картин. По его словам, художественным искусством он увлекся в период самоизоляции во время пандемии. Теперь же он готов поделиться плодами творчества с поклонниками.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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