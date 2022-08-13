Вынудили вернуться: Гусева выдала правду о продолжении «Бригады»

С той же силой, что поклонники «Бригады» жаждали продолжения, они разнесли его в пух и прах. Сергея Безрукова в проект вернуть не вышло, зато удалось заполучить в фильм Екатерину Гусеву.

Причинами ее возвращения к образу Ольги предполагали большие деньги, отсутствие на съемочной площадке Безрукова (с которым актрисе приписывали роман) и даже чувство ответственности перед своим персонажем.

На деле все оказалось гораздо проще: звезду вынудил вернуться продюсер, перед которым у нее был долг.

«Человеческий фактор немаловажен. Александр Иншаков просто попросил меня поддержать картину. Это именно тот человек, во многом благодаря которому меня тогда утвердили в сериал; все-таки у меня не было за плечами ролей, я была начинающей артисткой», — объяснила Гусева в эфире «Наедине со всеми ».

Таким образом звезда выразила Иншакову благодарность за быстрый старт карьеры, хотя в итоге и пережила волну критики от рядовых зрителей и профессиональных рецензентов, невзлюбивших «Наследника».