Вынудили признаться на всю страну: тайна создания «картин» Тарзана раскрыта

Бодибилдер устал от одного и того же вопроса.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, сменил стриптиз-клубы на свою мастерскую, в которой занимается живописью. Художник уже дорос до собственной выставки, которая прошла в Ставрополе.

На мероприятие прибыли не только поклонники супруга Наташи Королевой, но и журналисты, которые вынудили бодибилдера признаться на всю страну и рассказать, как же именно он создает свои шедевры. Теперь с полной уверенностью можно сказать, что тайна создания «картин» Тарзана стала достоянием общественности.

Художник не отрицает, что самый частый вопрос касается того, не пишет ли он свои полотна «по цифрам» или же через проектор. Тарзан открыто заявил, что не знаком с такими техниками. Танцовщик заверил всех, что холсты, которые он использует в своей работе, «девственно чистые».