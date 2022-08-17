Вынудили покинуть студию: съемки Анфисы Чеховой обернулись скандалом

Телеведущая Анфиса Чехова охотно включилась в работу после того, как вернулась в Москву из длительного отпуска, проведенного на Бали. Звезда с радостью приняла приглашение от одного из центральных каналов на съемки шоу, вот только участие в нем обернулось грандиозным скандалом.

О случившемся знаменитость рассказала многочисленным поклонникам в своих социальных сетях. Чехова призналась , что темы, которые начали подниматься на съемках, ее возмутили. В итоге теледиву попросту вынудили покинуть студию.

Впоследствии Чехова назвала программу «желтухой» и заметила, что отказалась копаться в грязном белье. В завершение она посоветовала коллегам непременно узнавать тему передачи, прежде чем давать согласие на участие в съемочном процессе. В противном случае, по уверению знаменитости, позора не избежать.