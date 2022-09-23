Вынудили: почему Петя из «Сказки о потерянном времени» сбежал в США

Поставленный режиссером Александром Птушко по одноименной сказке Евгения Шварца фильм «Сказка о потерянном времени» был очень популярен в СССР.

Мальчика на главную роль третьеклассника Пети Зубова искали едва ли не по всему Союзу: он обязательно должен был быть похож на артиста Бориса Новикова, уже утвержденного на роль Зубова-старика.

В итоге выбор съемочной группы пал на 9-летнего ученика английской спецшколы в Москве Гришу Плоткина, который был очень похож на Новикова. И, несмотря на то, что Новиков вскоре тяжело заболел и был заменен на Олега Анофриева, Гриша остался утвержден на главную роль.

После ошеломляющего успеха фильма Птушко Гриша Плоткин сыграл еще в нескольких картинах, таких как «От семи до двенадцати» или «Королевская регата». Закончив школу, он твердо решил быть актером и подал документы во ВГИК, но потерпел неудачу.

Тогда семья Гриши собралась эмигрировать в Израиль, получив весной 1972 года разрешение на выезд. А спустя некоторое время он переехал снова — на этот раз в Соединенные Штаты, сначала в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес, где и живет до сих пор.

Семейная жизнь Плоткина, в отличие от карьеры, сложилась гораздо удачнее: со своей женой он живет уже больше 35 лет, у них пятеро детей, двое из которых работают преуспевающими адвокатами.