Вынудил Галкин: Пугачева ошеломила народ неожиданным появлением

После своего отъезда из России Алла Пугачева решила сократить общение с поклонниками. Артистка пропала из социальных сетей и лишь изредка появлялась в публикациях Максима Галкина. Однако теперь певице пришлось сделать исключение: она поделилась целым видео, сделанным на берегу Рижского залива.

Как оказалось, даже в период отъезда Галкина на гастроли он не оставляет без внимания своих родных. Телеведущий настолько сильно волнуется, что Примадонна была вынуждена выйти из тени и записать специальный ролик для мужа.

«Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо», — пишет артистка.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную запись. Фанаты пожелали счастья певице и попросили как можно больше делиться подобными публикациями, рассказывая о своей жизни за границей.