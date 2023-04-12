Вылитая мать до пластики: русской дочери Мэла Гибсона посочувствует каждый (фото)

Несколько лет назад весь мир обсуждал отношения голливудского мачо Мэла Гибсона и русской пианистки Оксаны Григорьевой. У звезд родилась дочь Люсия, которой сегодня уже 13 лет. Наследница Гибсона борется за внимание отца с многочисленными братьями и сестрами. Кроме Люсии у Мэла есть еще восемь детей от разных жен.

Внимание россиян приковано к внешности девочки: интернет-пользователи пытаются понять, на кого похожа наследница Гибсона и Григорьевой. Одни видят в Люсии черты отца, но большинство склоняется к тому, что девочка — вылитая мать до пластики, и ей можно только посочувствовать.

Вот такие комментарии оставляют под ее фото: «Непонятно, в кого эта девочка. Разрез глаз странный, уголки сильно опущены вниз. Ни у папы, ни у мамы таких глаз нет», «Девочка некрасивая, как Григорьева до пластики. Вот так и выходит, что клюют на „сделанных“, а дети получаются так себе».

Отношения Оксаны и Мэла развивались бурно. Но их расставание вышло еще более грандиозным. Григорьева подала на бывшего в суд, обвинив его в домашнем насилии. Россиянке удалось выиграть дело, и Гибсон выплачивал ей солидную компенсацию.