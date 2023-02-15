Вылитая Джозефина: гляньте, какой стала дочь звезды «В джазе только девушки» (фото)

Тони Кертис больше всего запомнился зрителям в образе Джозефины в культовой комедии «В джазе только девушки». Актер был женат много раз и обзавелся большим количеством наследников. Некоторые из них пошли по его стопам.

В браке с Джанет Ли у знаменитости родилась дочь Джейми. Поначалу она интересовалась актерской профессией, но впоследствии сделала свой выбор в пользу юриспруденции, о чем, правда, пожалела.

Бросив учебу в университете, звездная наследница начала появляться на всевозможных кастингах. В итоге она привлекала внимание режиссера Джона Карпентера, который пригласил ее в свой проект, желая тем самым привлечь к нему как можно больше внимания.

И это неудивительно — актриса унаследовала не только талант своего именитого отца, но и его внешность. Глядя на Джейми Ли Кертис, в ней легко узнать ту самую Джозефину из картины Билли Уайлдера.