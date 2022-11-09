Выиграла в генетическую лотерею: вы захотите увидеть дочь злодейки из «101 далматинца»

Голливудская звезда Гленн Клоуз, несмотря на свои многочисленные романы, матерью стала всего один раз, когда встречалась с продюсером Джоном Старком. Весной 1988 года на свет появилась Энни Мод Старк, которая решила пойти по стопам матери.

За время карьеры знаменитость успела сняться в пяти проектах, в трех из которых вместе с ней играет и Гленн Клоуз, а последним стал сериал «Рэтчед». Критики и зрители высоко ценят актерскую игру знаменитости и уверены, что ее обязательно ждет успех. Также Энни пользуется популярностью у именитых фотографов и регулярно принимает участие в фотосессиях для журналов.

Подробностями жизни артистка делится в социальных сетях, где публикует как личные снимки, так и кадры с официальных мероприятий. Поклонники не оставляют без внимания записи Энни, осыпая ее комплиментами. По их мнению, знаменитость благодаря своей красоте легко могла бы построить модельную карьеру и взяла все самое лучшее от матери.