Выиграла в генетическую лотерею: гляньте, как выглядит Оля из «Бригады» спустя 20 лет

После выхода культового сериала «Бригада» Екатерина Гусева проснулась суперзвездой. Ей досталась одна из главных ролей — актриса сыграла Ольгу, верную жену криминалитета Саши Белого.

После «Бригады» Гусевой удалось построить блестящую актерскую карьеру. Кроме того, она успешно состоялась как певица. Артистка несколько лет исполняла главную роль в мюзикле «Красавица и Чудовище». Екатерина замужем за предпринимателем Владимиром Абашкиным, от которого родила двоих детей.

Еще в «Бригаде» Гусева покорила зрителей своей невероятной красотой и женственностью. Поразительно, но сегодня Екатерина стала выглядеть еще краше, чем 20 лет назад. 46-летняя актриса часто радует своих поклонников новыми фотографиями в соцсетях. Пользователи Интернета не перестают восхищаться очаровательной артисткой и ее неувядающей красотой: «У Гусевой какая-то особая генетика, она вообще не стареет», «Ах, Катя, Катя, а ты все красивее и красивее с каждым разом», «Катюша — самая красивая актриса во вселенной».