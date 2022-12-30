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Киноафиша Статьи Выиграла в генетическую лотерею: гляньте, как выглядит Оля из «Бригады» спустя 20 лет

Выиграла в генетическую лотерею: гляньте, как выглядит Оля из «Бригады» спустя 20 лет

30 декабря 2022 14:30
Выиграла в генетическую лотерею: гляньте, как выглядит Оля из «Бригады» спустя 20 лет

Актриса знает, как остановить время.

После выхода культового сериала «Бригада» Екатерина Гусева проснулась суперзвездой. Ей досталась одна из главных ролей — актриса сыграла Ольгу, верную жену криминалитета Саши Белого.

После «Бригады» Гусевой удалось построить блестящую актерскую карьеру. Кроме того, она успешно состоялась как певица. Артистка несколько лет исполняла главную роль в мюзикле «Красавица и Чудовище». Екатерина замужем за предпринимателем Владимиром Абашкиным, от которого родила двоих детей.

Выиграла в генетическую лотерею: гляньте, как выглядит Оля из «Бригады» спустя 20 лет

Еще в «Бригаде» Гусева покорила зрителей своей невероятной красотой и женственностью. Поразительно, но сегодня Екатерина стала выглядеть еще краше, чем 20 лет назад. 46-летняя актриса часто радует своих поклонников новыми фотографиями в соцсетях. Пользователи Интернета не перестают восхищаться очаровательной артисткой и ее неувядающей красотой: «У Гусевой какая-то особая генетика, она вообще не стареет», «Ах, Катя, Катя, а ты все красивее и красивее с каждым разом», «Катюша — самая красивая актриса во вселенной».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Бригада», 2002, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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