Выходку спустила с рук: не поверите, что вытворял Никита Михалков на первом свидании

Когда Никита Михалков встретил Татьяну Соловьеву, за его плечами уже был один неудачный брак. Режиссер развелся с известной актрисой Анастасией Вертинской, но в гордом одиночестве пребывал недолго.

Кинодел потерял голову от красавицы-манекенщицы, которой прочили блестящую модельную карьеру. Татьяна действительно выделялась на фоне коллег необычайной красотой — она могла рассчитывать на самые выгодные контракты и внимание со стороны состоятельных и влиятельных мужчин.

Вот только ей приглянулся тогда еще никому не известный Михалков. На первое свидание с ним модель нарядилась как экспонат, не забыв про яркий макияж со стрелками и модную по тем временам прическу — бабетту.

Однако Соловьеву ждал неприятный сюрприз: восторженных взглядов от ухажера она так и не дождалась. Вместо этого Михалков потребовал, чтобы его избранница умылась прямо в туалете ресторана, где проходила их встреча.

Как пишет портал She Win, дерзкую выходку режиссеру Татьяна простила. К тому же она осознала, насколько авторитарным тот может быть. Михалков же остался доволен реакцией своей пассии и пришел к выводу о том, что она вполне готова стать его женой.