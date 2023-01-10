Выходка сошла с рук: кто сгубил карьеру звезды «За витриной универмага»
Перспективная актриса потеряла все.
Наталья Медведева проснулась знаменитой после картины «За витриной универмага». Но закрепить свой успех она не смогла, ведь актрисе попросту не дали этого сделать.
Медведева встала на пути у признанных звезд советского кино — Фаины Раневской, Любови Орловой и Веры Марецкой. Последняя сильнее остальных возненавидела Наталью и была готова на все ради устранения конкурентки. Как-то обеих актрис утвердили на одну главную роли в театральной постановке. Однако Марецкая сообщила, что не сможет быть на премьере из-за отъезда за границу. Режиссер решил, что Медведева сыграет за нее. Когда Вера узнала об этом, она тут же вернулась в Москву и явилась на генеральную репетицию. Она выбежала на сцену, игнорируя Медведеву, и стала читать свой текст. Изумленные актеры не нашли подходящих слов, чтобы выразить шок.
Марецкой удалось выйти сухой из воды. Она являлась примой, а также бывшей супругой главного режиссера. А вот Медведевой дали понять, что с такой конкуренткой работы ей не видать. Самое обидное, что Наталья была представлена к званию от театра, но когда ее уволили, то отозвали и документы. С этого момента карьера Медведевой покатилась кувырком. Она не смогла прижиться в другом театре из-за травли и вскоре поставила крест на актерской карьере.