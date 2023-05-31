Выходка Шукшина едва не стоила жизни его дочери: правда проберет до мурашек

Творческим и действительно талантливым людям многое сходит с рук. Однако некоторые их выходки кажутся не просто странными, а ужасными и даже опасными для окружающих. Совладать с самим собой не смог и великий Василий Шукшин.

Когда у знаменитого режиссера родилась дочь Мария, он был на седьмом небе от счастья и с радостью отправлялся на прогулки в компании малышки. Но однажды новоиспеченный отец вернулся домой без коляски.

В этот день он встретил давнего знакомого, и, разговорившись, старые друзья решили отпраздновать рождение прекрасной девочки. Они зашли в питейное заведение, и постановщик не рассчитал количество принятого спиртного. А про свою недавно родившуюся дочь Шукшин вспомнил лишь в квартире. Он быстро понял, что натворил, и сразу отправился на поиски Марии, чья жизнь была в огромной опасности. К огромному счастью режиссера, коляска с его наследницей стояла на том же месте, а с малышкой все было в порядке.