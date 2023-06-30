Выходка Николая Рыбникова шокировала всех: пошел на поводу у женщины

Николай Рыбников был главной звездой советского кино в 50-х и 60-х. Актер купался в заманчивых предложениях и главных ролях. Так, в 1957 году он снялся в картине Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Но во время съемок не обошлось без курьезов.

По сюжету герой Рыбникова должен был исполнить песню со словами «Для нее любовь — забава, для меня — мучение». Однако актер наотрез отказался ее исполнять. Эта выходка была связана с женщиной, покорившей сердце Николая Николаевича.

Роковой дамой стала Алла Ларионова, известная на тот момент актриса. Рыбников влюбился в нее еще в картине «Садко» и начал присылать ей телеграммы. Однако Ларионова не ответила ему взаимностью.

В это время артистка крутила роман с Иваном Переверзевым и забеременела от него. Это и положило конец их отношениям. Переверзев бросил Ларионову, и Рыбников тут же сделал своей возлюбленной предложение. Это произошло в процессе съемок фильма «Девушка без адреса».

Актер побоялся исполнять песню о роковой сердцеедке, для которой любовь — забава. Он не хотел спугнуть долгожданное счастье. На помощь пришел его коллега по фильму Юрий Белов. Его персонаж и спел эту ироничную композицию.