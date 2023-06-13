Выходка «царевича Гвидона» повергнет в шок: так мог поступить только иностранец

Олег Видов стал известным актером благодаря фильму «Сказка о царе Салтане». Он сыграл царевича Гвидона и очаровал каждую советскую зрительницу своей невероятной внешностью. Актерская судьба Видова сложилась удивительно и достойна отдельной экранизации.

Выпускник ВГИКа был известен не только в СССР. В 80-е годы Олег Борисович эмигрировал в США и снимался во многих американских фильмах. Его можно увидеть в картинах «Дикая орхидея», «Красная жара», «Любовная история», «Бегущий по льду» и в других. Ранее ни одному выходцу из СССР не удавалось достичь таких успехов за океаном.

К сожалению, в 2010 году у актера обнаружили онкологию. Видов боролся с недугом как мог, но чувствовал, что болезнь не отступит. В 2014 году Олег Борисович в последний раз посетил Москву по приглашению. Он стал гостем ток-шоу в честь своего 70-летия. Как пишет автор канала «Прикосновения», после эфира Видов долго гулял по Москве, а перед отлетом приехал к родному ВГИКу и зарыдал.

Так мог поступить только иностранец, разлученный со своей родиной. Олег Борисович чувствовал, что это его последний визит в Россию.