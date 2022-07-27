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Киноафиша Статьи «Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын

«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын

27 июля 2022 13:25
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын

Денис Клявер рассказал о спорах с отцом.

Народный артист России Илья Олейников умер 10 лет назад. До сих пор его близкие и друзья в интервью, посвященных юмористу, рассказывают неизвестные детали о его жизни. Он сходятся во мнении, что Олейников был по-настоящему неординарным человеком.

На днях правду об истинном характере Олейникова раскрыл его сын Денис Клявер. Музыкант признался, что не всегда мог найти общий язык с отцом. По его словам, артист часто критиковал современную моду и стиль молодых людей. Олейников не понимал желания сына приобрести актуальные в период его юности сапоги-кирзачи или сделать эпатажную стрижку.

«Не воспринимал то, что выходило за рамки», — рассказал Клявер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Денис добавил, что во взрослом возрасте он попытался узнать у отца причины его упрямства, но Олейников не смог это объяснить. Однако чаще отношения отца и сына складывались мирным образом: например, именно по совету артиста Клявер пошел в армию в 1993 году. Певец считает, что служба его закалила.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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