«Выгнать Цискаридзе»: Галкин вернется в Россию с важной миссией

Практически сразу после отъезда Максима Галкина за границу Николай Цискаридзе занял его место в шоу «Сегодня вечером». Вот уже несколько месяцев танцор является лицом проекта, однако зрители все равно остаются им недовольны. Многие уверены: супруг Пугачевой обязательно вернется на отечественное телевидение и выгонит артиста из своего шоу, так как тот не справляется со своей работой.

Как рассказал Стас Барецкий, работа телеведущего — одна из главных причин для его приезда на родину. Якобы ему в первую очередь нужно будет вернуть все свои шоу, и главное из них — «Сегодня вечером».

«Максиму нужно вернуться и выгнать Цискаридзе», — цитирует слова артиста портал Prozvezd.info.

Также музыкант признается: фанаты обязательно примут Галкина и простят ему долгое отсутствие в стране. Главное, чтобы телеведущий не задерживал свой приезд домой.