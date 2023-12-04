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Выгнали спустя 3 месяца: что сейчас с самой первой ведущей шоу «Давай поженимся!»

4 декабря 2023 14:30
Выгнали спустя 3 месяца: что сейчас с самой первой ведущей шоу «Давай поженимся!»

На экранах больше не появляется.

Когда шоу «Давай поженимся!» появилось на отечественном телевидении, Лариса Гузеева не имела к нему отношения. Первой ведущей популярной передачи была вовсе не она, а Дарья Волга. Но на этом посту знаменитость продержалась недолго.

Звезда «Петербургских тайн» не угодила продюсерам по причине, которая многим покажется странной. Симпатичная блондинка превосходно держалась в кадре и легко находила общий язык с участниками. Она вела себя мягко, добродушно, интеллигентно. Именно поэтому ей и указали на дверь.

Создателям захотелось поднять градус напряженности, сделать программу более скандальной. Дарью просили быть более дерзкой и задавать героям провокационные вопросы. Но Волга такой стать не смогла и покинула проект.

И тем не менее скромницей актриса точно не является. В социальных сетях она часто публикует откровенные фотографии. Дарья легко обнажается перед камерой и при этом чувствует себя комфортно. Что же касается карьеры в кино и на ТВ, то ее красотка поставила на паузу. В прошлом году артистка уехала жить за границу — обосновалась в Новой Зеландии.

Выгнали спустя 3 месяца: что сейчас с самой первой ведущей шоу «Давай поженимся!»
Фото: Кадр из программы "Давай поженимся", соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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