Выгнали спустя 3 месяца: что сейчас с самой первой ведущей шоу «Давай поженимся!»

Когда шоу «Давай поженимся!» появилось на отечественном телевидении, Лариса Гузеева не имела к нему отношения. Первой ведущей популярной передачи была вовсе не она, а Дарья Волга. Но на этом посту знаменитость продержалась недолго.

Звезда «Петербургских тайн» не угодила продюсерам по причине, которая многим покажется странной. Симпатичная блондинка превосходно держалась в кадре и легко находила общий язык с участниками. Она вела себя мягко, добродушно, интеллигентно. Именно поэтому ей и указали на дверь.

Создателям захотелось поднять градус напряженности, сделать программу более скандальной. Дарью просили быть более дерзкой и задавать героям провокационные вопросы. Но Волга такой стать не смогла и покинула проект.

И тем не менее скромницей актриса точно не является. В социальных сетях она часто публикует откровенные фотографии. Дарья легко обнажается перед камерой и при этом чувствует себя комфортно. Что же касается карьеры в кино и на ТВ, то ее красотка поставила на паузу. В прошлом году артистка уехала жить за границу — обосновалась в Новой Зеландии.