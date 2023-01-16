Выгнали с позором: агент Смит из «Матрицы» умудрился лишиться культовой роли

Британский актер Хьюго Уивинг прославился как легендарный агент Смит из «Матрицы» и Эрлонд из «Властелина колец». На его счету могло быть больше культовых ролей, если бы не его характер.

Уивинг, как известно, появился в супергеройской картине «Первый мститель», где сыграл Красного Черепа. Фанаты были уверены, что актер будет задействован и в других частях франшизы, но их надежды не оправдались.

Красный Череп появлялся в продолжениях, однако Хьюго уже не был причастен к его возвращению. Авторы фильма создали героя с помощью компьютерной графики, а его озвучиванием занялся актер Росс Маркванд, известный по сериалу «Ходячие мертвецы».

На самом деле Уивинг планировал сниматься в роли Красного Черепа и дальше. Он подписал три контракта, согласно которым его гонорар должен был расти от фильма к фильму. Но киностудия поменяла условия и снизила зарплату актера. Это категорически не понравилось Хьюго, но навстречу ему никто не пошел: в итоге его «попросили» с проекта. Так Уивинг лишился культовой роли.