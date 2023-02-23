«Выглядит нежилым»: народ в недоумении от дома недавно родившей Орловой (фото)

Обстановка особняка далеко не всем пришлась по вкусу.

Ольга Орлова в начале февраля во второй раз стала мамой: у телеведущей и ее супруга Валерия родилась дочь Анна. Из-за этого теперь знаменитость большую часть времени проводит дома, стараясь рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

Например, недавно она опубликовала ролик, снятый в ее кухне-гостиной. В видео Орлова играет со своей собакой по кличке Бруно, заодно показывая обстановку загородного дома.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию молодой мамы. В комментариях фанаты с недоумением отреагировали на обстановку в особняке Орловой. Многим показалось, что кухня не похожа на жилое помещение и выглядит отталкивающе, а другие и вовсе раскритиковали обстановку и стиль.