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«Выглядит нежилым»: народ в недоумении от дома недавно родившей Орловой (фото)

23 февраля 2023 15:15
«Выглядит нежилым»: народ в недоумении от дома недавно родившей Орловой (фото)

Обстановка особняка далеко не всем пришлась по вкусу.
 

Ольга Орлова в начале февраля во второй раз стала мамой: у телеведущей и ее супруга Валерия родилась дочь Анна. Из-за этого теперь знаменитость большую часть времени проводит дома, стараясь рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

Например, недавно она опубликовала ролик, снятый в ее кухне-гостиной. В видео Орлова играет со своей собакой по кличке Бруно, заодно показывая обстановку загородного дома.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию молодой мамы. В комментариях фанаты с недоумением отреагировали на обстановку в особняке Орловой. Многим показалось, что кухня не похожа на жилое помещение и выглядит отталкивающе, а другие и вовсе раскритиковали обстановку и стиль.

«Выглядит нежилым»: народ в недоумении от дома недавно родившей Орловой (фото)

«Дом выглядит нежилым почему-то», «Какая у вас странная кухня», «Такой убогий интерьер, и еще плитка под паркет... Думала, вкус у вас лучше», — пишут поклонники.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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