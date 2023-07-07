От обычной женщины не отличается: честные фото Деми Мур разочаровали фанатов

Деми Мур не раз признавалась, что боится постареть. Чтобы удержать молодость, она уже не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Поклонники считают, что с уколами красоты и подтяжками актриса перебарщивает. Порой кажется, что она уже не может нормально закрыть глаза из-за обилия пластики.

Несмотря на свои страхи, Мур всегда честна с поклонниками: она не отрицает проведенные процедуры и выкладывает фотографии без фильтров. Новые снимки звезды в купальнике разочаровали фанатов. На них отчетливо видно, что бывшей красотке уже исполнилось 60 лет, а многие почитали, что она выглядит намного старше.

Хотя для своих лет Деми Мур остается очень стройной, снимки выдают ее с головой. На снимках видно, что кожа женщины потеряла тонус, она выглядит дряблой и растянутой. Дополняют картину складки на животе и целлюлит на бедрах.

Но самые преданные поклонники все равно нашли повод для восхищения и похвалили актрису за ее смелость выставлять себя без прикрас.