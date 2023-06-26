Выглядит на 25 лет: настоящий возраст Деми Мур выдает одна деталь (фото)

Недавно Деми Мур посетила королевские скачки в Аскоте. Нестареющая звезда «Привидения» снова произвела фурор своим внешним видом.

60-летняя Мур облачилась в светло-голубое платье и надела аристократичную шляпку. Наряд освежил лицо актрисы и превратил ее в 25-летнюю девушку. Но все впечатление испортила одна деталь, а именно руки Деми.

«Пенсионерские» пятна на коже выдали истинный возраст Мур. Пользователи Сети обратили на это внимание и раскритиковали стилистов актрисы, которые не прикрыли ее старческие руки. Вот как прокомментировали свежие снимки кинозвезды ее поклонники: «Руки возраст выдают», «Для 60 она офигенна, конечно, но увы...», «Прямо все 70 по рукам-то. Можно было бы рукава не такие короткие надеть».

Мур не скрывает, что много раз ложилась под нож хирурга. Ей перекраивали нос, откачивали жир, увеличивали грудь. Также не стоит забывать об уколах ботокса, к которым пристрастилась Деми. Процедуры сделали ее скулы точеными и резкими.