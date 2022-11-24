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Выглядит на 20, бегает как 80-летний: омоложение престарелого Индианы Джонса повергло в шок

24 ноября 2022 14:15
Выглядит на 20, бегает как 80-летний: омоложение престарелого Индианы Джонса повергло в шок

Актер не ожидал столь ошеломляющего результата.

Пятая часть «Индианы Джонса» продолжит старую добрую традицию и начнется с экшен-сцены. Главному герою придется биться с нацистами в 1944 году. Во время съемочного процесса перед Харрисоном Фордом встала поистине непростая задача — воплотить своего персонажа в молодости.

Учитывая почтенный возраст актера, эта миссия кажется невыполнимой. Однако киношники найдут выход из любой ситуации, так вышло и на этот раз. При помощи цифровых технологий они омолодили лицо знаменитости. Уверяют, что вышло правдоподобно. Правда, верят в это далеко не все.

Выглядит на 20, бегает как 80-летний: омоложение престарелого Индианы Джонса повергло в шок

Поклонники предполагают, что если актер и сможет выглядеть как 20-летний юноша, то бегать в кадре явно будет как 80-летний старик. Между тем сам Форд был поражен результатом омоложения престарелого Индианы Джонса. «Я не знаю как, но это работает», — подчеркнул звезда экрана в одном из интервью, подметив, что остался вполне доволен собой.

Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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