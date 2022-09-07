Выглядит моложе дочери: Пугачева засветилась на публике с Ургантом и Орбакайте

В Театре Наций состоялась премьера спектакля «Кабаре», которую посетила вернувшаяся в Россию Алла Пугачева. Компанию ей составили другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Впоследствии снимок, на котором Примадонна запечатлена рядом со своей дочерью, певицей Кристиной Орбакайте, и телеведущим Иваном Ургантом, опубликовал в социальных сетях Евгений Писарев. В подписи к кадру театральный деятель уточнил, что «все было не зря».

Между тем интернет-пользователи подметили, что Пугачева, которая вышла в свет, облачившись в черный брючный костюм, выглядит моложе своей наследницы. Впрочем, это не первый раз, когда артистка восхищает всех своей внешностью.

Ранее Пугачева признавалась, что следит за собой, но стареть предпочитает естественно. Звезда бы легла под нож хирурга, однако сделать это ей мешают страх и строгий запрет врачей, которые заявили, что пластика певице противопоказана.