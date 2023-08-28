Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вычеркнули из титров и «лишили лица»: известны подробности пропажи Виторгана с экранов

Вычеркнули из титров и «лишили лица»: известны подробности пропажи Виторгана с экранов

28 августа 2023 18:00
Вычеркнули из титров и «лишили лица»: известны подробности пропажи Виторгана с экранов

Актеру нашли неожиданную замену.

Максим Виторган должен был сниматься во втором сезоне сериала «Контакт», который выпускает одна из крупных российских компаний. Но артист лишился роли — вместо него в кадре появится искусственный интеллект.

Из-за разногласий с компанией Максима хотели полностью убрать из проекта. Но это оказалось проблемой для съемочной группы. Роль его персонажа была слишком большой и важной для сюжета. Заменять артиста на другого человека не рискнули, чтобы не запутывать зрителя. Вместо этого руководство сериала решило прибегнуть к помощи современных технологий, а имя актера убрали из титров.

Во время съемок Виторгана заменил дублер, а его лицо нарисовали при помощи нейросети. Зрители обратили внимание, что его герой в новых сериях выглядит странно, а его губы практически не шевелятся во время разговора. Несовершенство технологий не позволило сделать замену незаметной для зрителей.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше