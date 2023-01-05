Выбралась из беспросветной нищеты: судьба российской Золушки вас покорит

Екатерина Вилкова сегодня известна как талантливая и успешная актриса. В ее послужном списке множество ярких ролей, а за ее жизнью следят тысячи поклонников. При этом мало кто догадывается, какой путь пришлось пройти знаменитости до всероссийского признания.

Как оказалось, родилась Вилкова в очень бедной семье. По ее собственным словам, вместе с родителями они жили в полуподвальной коммунальной квартире, которая располагалась в деревянном доме. У них не было постоянной горячей воды, тепла и других удобств, а большая часть одежды доставалась ей от старшего брата.

«Хотелось чистить зубы не ледяной водой, а теплой. И волосы мыть, когда захочется», — вспоминала о том периоде жизни артистка.

В итоге однажды Вилкова решила вырваться из нищеты. Она задумала стать артисткой, поэтому сначала ходила в драматический кружок в своем родном Нижнем Новгороде, а потом рискнула и отправилась в столицу, где ее сразу же приняли на второй курс Школы-студии МХАТ. Уже во время учебы ей удалось начать сниматься, и с того времени слава Вилковой и ее популярность только растут, а вместе с ними и гонорары, на которые она уже купила просторную квартиру собственным родителям.