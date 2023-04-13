Выбрала не того мужчину: при виде мужа голливудской красотки вам станет не по себе (фото)

К ногам известных голливудских красоток готовы падать миллионы мужчины, но иногда они отдают предпочтение самым неожиданным вариантам. Так случилось и с Кейт Бланшетт. Со статусом свободной женщины она распрощалась 25 лет назад, но многие до сих пор не смирились с ее выбором.

Актриса вышла замуж за драматурга Эндрю Партона, в которого, по ее словам, влюбилась чуть ли не с первой встречи. И очаровал ее будущий супруг явно не своей внешностью. Избранника звезды точно не назвать красавцем или секс-символом. Красноречивее любых слов об этом говорит тот факт, что мужа артистки, как правило, «обрезают» на совместных фотографиях с ней.

Партон не обижается и в шутку называет себя «мистер рука». Бланшетт и вовсе нет никакого дела до того, что, по мнению посторонних, она выбрала не того мужчину. В одном из интервью знаменитость призналась, что была готова выйти замуж за Эндрю уже на третьем свидании и с каждым днем любит его все сильнее.