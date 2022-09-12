Выбор Збруева между Россией и США разделил россиян на два лагеря: вот почему

В 1993 году на экраны вышла мелодрама Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». По сюжету герой Александра Збруева оказывается перед сложным выбором: переехать в США с женщиной, влюбленной в него, или остаться на родине с женой и дочкой и без рабочих перспектив. В финале инженер все-таки выбирает семью, из-за чего оставляет некоторых зрителей в недоумении.

Премьера ленты разделила россиян на два лагеря, передает Дзен-канал CINEMA . Одни были уверены, что предложение о работе стоило принять, ведь такой шанс в 90-е выпадал лишь одному из миллионов. А другие зрители, напротив, поддерживали поступок персонажа Збруева, считая, что родина и семья не продаются за деньги.

При этом героиню Светланы Рябовой, которая и пыталась переманить инженера за рубеж, осуждать не берутся. По мнению поклонников фильма, именно она остается в конце несчастна: хоть у нее есть успешная карьера и заработок, любимый мужчина ее отверг, из-за чего она даже собиралась наложить на себя руки.