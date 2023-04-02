Выбор сына оценит не каждый: только посмотрите на будущую невестку Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова уже много лет состоит в счастливом браке с актером Игорем Гординым. Они воспитали двоих детей — дочь Таисию и сына Андрея, который тоже стал артистом. У наследника звездной четы есть любимая девушка, они вместе уже несколько лет.

Выбор Андрея Гордина пал на актрису Марию Кукушкину. Они долгое время скрывали свой роман, чтобы не давать желтой прессе поводов для сплетен и обсуждений. Лишь год назад возлюбленные рассекретили свою связь и начали делиться совместными снимками.

Поклонники и поклонницы Гордина-младшего были удивлены и даже разочарованы, увидев его пассию. Дело в том, что избранница Андрея вовсе не похожа на Меньшову или Веру Алентову, его бабушку. А ведь довольно часто мужчины выбирают себе женщин, похожих на матерей. Но в случае с Гординым эта отлаженная система дала сбой: у Марии длинные темные волосы, изящные черты лица и карие глаза. Она полная противоположность Меньшовой и Алентовой.

Впрочем, Андрей и Мария не обращают на подобные комментарии никакого внимания. Со стороны они выглядят счастливой и гармоничной парой. Вполне возможно, что скоро Кукушкина станет официальной родственницей Меньшовой.