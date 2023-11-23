Выбор Штефанко из «Лесника» у многих вызовет возмущение: касается имени сына

Имя в России давно не выбирают как что-то сакральное, фатальное и дающее силу, как это делали, например, наши предки. Однако если со сменой фамилии все понятно: вышла замуж — поменяла, родился мужчиной — ходи с той, которая в свидетельстве о рождении, то культура смены имени в странах СНГ еще совсем не прижилась.

Довольно странно сегодня представить мальчишку, который родился Сережей, но родители через несколько лет передумали, и Сережа превратился в Петю. Поэтому решение Олега Штефанко многим показалось довольно странным. Артист в одночасье сменил имя своему сыну. Правда, решиться на такой странный жест его побудили довольно логичные причины.

Штефанко давно переехал в США и семью свою тоже перевез. Поэтому его сын Иван теперь Джон — на американский манер. Свое решение артист объяснил тем, что Джону гораздо проще обжиться в новой стране, чем Ваньке. Так что о смене имени наследника артист не жалеет, как и сам наследник, о котором Штефанко в прессе почти не говорит, предпочитая держать личную жизнь вдали от посторонних глаз.