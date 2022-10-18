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Выбор псевдонима несказанно удивит: какое имя готовили для Рины Зеленой

18 октября 2022 18:15
Выбор псевдонима несказанно удивит: какое имя готовили для Рины Зеленой

Артистка стала заложницей обстоятельств.

Свой творческий путь на эстраде Рина Зеленая начинала в качестве певицы. Артистка выступала под псевдонимом, история появления которого вышла наружу спустя много лет.

Как оказалось, настоящее имя советской артистки — Екатерина. Однако в самом начале ее карьеры его изменили. Сделал это художник, который готовил афишу для одного из выступлений кабаре «Летучая мышь». Он заявил Зеленой, что ее имя слишком длинное и попросту не вмещается, а потому сократил его до четырех букв. Спорить знаменитость не стала, а псевдоним так и остался с ней на долгие годы.

Что же касается фамилии, то она, вопреки распространенному мнению, у актрисы настоящая.

«Имея такую фамилию, смешно было бы брать Кусачкину или Форточкину», — разоткровенничалась Рина Васильевна в интервью, которое в 1980 году дала в студии радиопередачи «С добрым утром».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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