Выбор псевдонима несказанно удивит: какое имя готовили для Рины Зеленой

Свой творческий путь на эстраде Рина Зеленая начинала в качестве певицы. Артистка выступала под псевдонимом, история появления которого вышла наружу спустя много лет.

Как оказалось, настоящее имя советской артистки — Екатерина. Однако в самом начале ее карьеры его изменили. Сделал это художник, который готовил афишу для одного из выступлений кабаре «Летучая мышь». Он заявил Зеленой, что ее имя слишком длинное и попросту не вмещается, а потому сократил его до четырех букв. Спорить знаменитость не стала, а псевдоним так и остался с ней на долгие годы.

Что же касается фамилии, то она, вопреки распространенному мнению, у актрисы настоящая.