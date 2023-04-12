Выбор оценит не каждый: только посмотрите на будущего зятя Екатерины Стриженовой

В жизни младшей дочери Екатерины Стриженовой, 22-летней Александры, намечается грандиозное событие. Звездная наследница собралась замуж и уже поделилась с пользователями Сети кадрами, на которых запечатлена в образе невесты.

Мужем артистки совсем скоро станет Антон Чуреков. Возлюбленные вместе уже восемь лет, но лишь теперь решили узаконить свои отношения. Александра всегда тепло отзывается о своем избраннике, называя его «самым-самым». Однако ее выбор одобряют не все.

Звезда фильма «Любовь-морковь» часто показывает поклонникам фотографии с любимым. Многие из них с сожалением отмечают, что он, вопреки расхожему мнению о том, что любая женщина выбирает мужчину, похожего на ее отца, не имеет ничего общего с Александром Стриженовым.

Как бы там ни было, родители Александры приняли своего будущего зятя. Теперь они вовсю готовятся к торжеству, подробности которого пока хранятся в секрете.