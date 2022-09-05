Выбирал из «топа самых некрасивых артисток России»: вы ахнете, увидев бывшую Максима Матвеева

До встречи с Елизаветой Боярской Максим Матвеев питал теплые чувства к другой актрисе. Актер состоял в официальном браке с Яной Сексте, которая угодила в сомнительный список.

Знаменитость включили в «топ самых некрасивых артисток России». Впрочем, узнав об этом, Сексте совсем не расстроилась. В беседе с изданием «Караван историй» бывшая Матвеева призналась, что даже была рада тому, что ее повысили.

«Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России», — подчеркнула звезда.

Между тем, глядя на фотографии Сексте, которыми та щедро делится в своих социальных сетях, многие удивляются тому, что Максим, который считается одним из самых привлекательных актеров российского кинематографа, обратил свое внимание на артистку столь незаурядной внешности. Интернет-пользователи отмечают, что нет ничего удивительного в том, что в конечном итоге он закрутил роман с такой красавицей, как Боярская, на которой впоследствии женился.