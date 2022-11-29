Вы зауважаете советского Садко, узнав, за что его лишили квартиры и премии

Высокий и статный красавец Сергей Столяров обратил на себя внимание коллег и зрителей в первой же роли. В 1935 году он снялся в картине «Аэроград». Режиссер Григорий Александров тут же загорелся идеей заполучить Столярова в свой фильм: он как раз тогда начинал работу на лентой «Цирк» и пригласил актера даже без проб.

После премьеры Столяров стал абсолютной звездой СССР. Именно его образ воссоздали в известной скульптуре «Рабочий и колхозница». Сергея наградили Сталинской премией, он переехал в служебную квартиру. Но затем актера лишили всех этих благ, причем поплатился он за собственные принципы.

Он увидел афиши «Цирка», расклеенные по всей Москве. В них были указаны лишь имена Александрова, Столярова и Любови Орловой. Сергей решил, что это несправедливо по отношению к остальному составу: он дружил и хорошо общался с актерами. Он потребовал, чтобы его имя убрали с афиш в знак солидарности.

Разразился ужасный скандал. Столяров на несколько лет попал в черный список и впал в немилость к режиссерам. Тем не менее Сергей начал сниматься на студии «Союздетфильм», в картинах которой воплощал образы богатырей и даже самого Садко.