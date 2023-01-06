Вы задумывались, сколько лет герой «Дня сурка» пробыл в петле времени? Ответ изумит

Трагикомедия «День сурка» вышла в прокат в 1993 году. Зрители остались в восторге от истории Харольда Рэмиса про телеведущего, оказавшегося во временной петле. При этом мало кто догадывался, как долго герою Билла Мюррея пришлось находиться во втором февраля.

За все время, пока журналист жил в американском городке Панксатони, он успел не только испробовать все виды развлечений, но и освоил несколько весьма сложных хобби. Например, он научился делать скульптуры изо льда и даже играть на пианино. Все метаморфозы героя Мюррея уложились в 34 дня, показанные в фильме, однако на самом деле их было значительно больше.

Как рассказывал режиссер, изначально он планировал срок в 10 000 лет. Но за это время главный герой непременно бы потерял рассудок, поэтому срок петли было решено уменьшить. В итоге Рэмис не говорит точно, сколько дней приходится жить журналисту во втором февраля, но внимательные поклонники смогли найти ответ. По их мнению, срок составил от 30 до 40 лет, а некоторые зрители уверены в более точно дате — 33 года и 358 дней.

При этом точно подтвердить эти данные пока никому не удалось. Создатели фильма старательно скрывают правду от зрителей и долгие годы держат их в неведении.