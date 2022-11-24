Вы задумывались, почему оперные певцы полные? Правда развеет наивное заблуждение

Уже давно существует убеждение, что оперные исполнители — это люди с лишним весом. Достаточно вспомнить Монсеррат Кабалье или Лучано Паваротти, чтобы понять, что к успеху они пришли с лишними килограммами. Однако на самом деле это не более чем миф. Артисты не толстеют специально, чтобы прославиться на оперной сцене. Кроме того, нет и статистики, доказывающей, что все звезды сцены — это исключительно полные люди. Например, Дмитрий Хворостовский имел прекрасный голос и при этом подтянутую фигуру.

Однако, несмотря на это, полнота действительно может сыграть оперным исполнителям на руку. Существует техника пения, во многом зависящая от диафрагмы. А чем крупнее человек, тем шире его грудная клетка, поэтому и больше воздуха он может набрать. Это влияет на исполнение: ноты можно тянуть дольше, не прерываясь, чтобы перевести дыхание, а голос становится глубже и увереннее. Кроме того, улучшается и резонанс. Именно из-за этого частые колебания веса могут негативно отразиться на голосе вокалиста.