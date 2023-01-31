Вы задумывались, как выглядят родители самых красивых девочек в мире? Ответ на фото

Двенадцатилетних близняшек Лию и Аву Марию Клементс природа наградила ангельской внешностью. На это обратила внимание их мама. Джеки Клементс не могла упустить такой шанс — первое модельное фото детишек она сделала, когда им было по полгода.

Когда девочкам исполнилось по семь лет, мама отправила их рекламировать бутик одежды по соседству. Сегодня в их социальной сети почти два миллиона подписчиков, каждый пост стоит 6 000 долларов. Журнал People и ряд других изданий описывают их как самых красивых детей-близняшек мира.

Мама, ставшая их продюсером, таким титулом похвастаться не может. У Джеки Клементс обычная внешность приятной и ухоженной брюнетки. Она следит за собой: на большинстве фотографий в личном блоге госпожа Клементс накрашена (причем кому-то иссиня-черные выгнутые брови могут показаться перебором). Но до романтической и яркой внешности своих детей ей далеко.